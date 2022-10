Velvet nagels: deze nagellaktrend is perfect voor de feestdagen

Nageltrends wisselen elkaar in rap tempo af. Glitters raken natuurlijk nooit echt uit de mode, maar af en toe verliezen we ze even uit het oog door trends als glazed donut nagels en sweater nagels. Toch zal glitter altijd weer opduiken tussen de nageltrends. In 2020 was de ‘velvet nagel’ al populair en dat is deze nageltrend nu weer.

Velvet nagels maken

Om een ‘velvet nagel’ te kunnen maken, heb je gelnagellak met heel fijne glitters nodig. Op deze manier lijkt de glitter op je nagels op fluweel in het licht. Moeilijk uit te leggen, beter te zien op beeld:

Glitter-nagellaktrend

‘Velvet nagels’ kun je maken met alle kleuren glitter-nagellak. Vind je het een beetje te opvallend? Dan kun je ook kiezen voor French manicure met een velvet touch. Thuis aan de slag met deze trend? Gewone glitter-nagellak zal helaas niet hetzelfde effect hebben. Ga dus op zoek naar een gelnagellak met een heel fijne glitter. Bijvoorbeeld in een van deze kleuren:

