Waarom de modetrend met veren het levenslicht niet had mogen zien

Met een veertje hier en daar leek het er helemaal op dat je de blits zou maken deze zomer van 2018. Tóch zul je een tweede keer moeten nadenken voordat je de veren uit de winkelschappen trekt.

Grote modeontwerpers lijken overtuigd om alles uit de modetrend met veren te halen. Daarop vroeg de modewebsite Fashionista.com zich af of dit eigenlijk wel ethisch verantwoord is. Het antwoord van Ashley Byrne, verantwoordelijk voor campagnes bij dierenrechtenorganisatie PETA lijkt duidelijk te zijn: “Nee. Absoluut niet.”

Trend

De trend lijkt te zijn ontstaan juist op het moment dat bont iets minder populair werd. Veel mensen begonnen namelijk op den duur in te zien dat bont niet ethisch verantwoord is, maar dachten wellicht niet na over de consequenties voor dieren waar de veren van gebruikt worden. “Mensen kunnen bij het zien van een bontjas makkelijk voorstellen hoe het dier waarvan het gemaakt is er ooit heeft uitgezien. Bij veren koppelen we het los van de vogels waarvan ze komen,” vertelt Ashley. Veren, in tegenstelling tot materialen zoals leer en bont, vereisen niet noodzakelijkerwijze dierlijke slachtingen, maar dat maakt het niet automatisch menselijker.

Vogels

Al eerder werd bekend gemaakt dat de veren die gebruikt worden in de mode afkomstig zijn van doodsbange vogels die worden gedood voor hun vlees of foie gras. Dit gebeurt alleen vóórdat ze worden afgemaakt. Bloederige taferelen zijn daarbij het gevolg.

Verantwoord

Er blijkt een manier te zijn om wél veren te dragen, die iets diervriendelijker is. Wanneer de vogels ruien, verliezen ze een deel van hun veren en die zouden eventueel gebruikt kunnen worden voor mode. Probleem daarbij is dat het lang duurt voor je een heel kledingstuk bij verzameld hebt. Daar komt nog bij dat struisvogels niet ruien, terwijl de struisvogelveren juist het populairst zijn in de modeindustrie.

Er lijkt maar één ding op te zitten: de veren links laten liggen en voor één van deze andere modetrends te gaan:

Een rieten, ronde tas lijkt het helemaal te gaan maken deze zomer.

Ook witte broeken maken een come-back.

Aan je voeten wil je deze zomer slippers mét strik dragen.

En tot slot zit je nooit mis met deze fladderende broeken, jurken en rokken:

