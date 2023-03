Vergeet oversized: korte jasjes zijn deze lente helemaal hip

We kennen allemaal wel van die lentedagen waarop het te warm is voor een jas en te koud voor blote armen. Dit item biedt uitkomst en is perfect voor een frisse lentedag.

Korte blazer of trenchcoat

Een blazer en een trenchcoat zijn twee items die waarschijnlijk niet in je garderobe ontbreken. Of je nu gaat shoppen, naar kantoor moet of een drankje doet in de kroeg: je outfit knapt op van een goed jasje.

Hoewel we zeker nog geen afscheid nemen van de oversized blazer, is er momenteel wel een ander maatje dat aan populariteit wint. De komende maanden mogen blazers en trenchcoats namelijk wat minder oversized en een stuk korter.

Hoe style je korte jasjes?

Een korte blazer of trenchcoat geeft je outfit een speelse twist. De jasjes komen vaak tot boven je heup en staan perfect op een jeans, pantalon of rok. Sommige winkels verkopen ze als tweedelige set met een bijpassende broek of rok. Onder het jasje draag je een trui of T-shirt, maar je blote buik showen kan ook.

Inspiratie nodig? We zetten de mooiste looks op een rij.

Bron: Instagram