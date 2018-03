Aan de hand: verloofde vrouwen verruilen de verlovingsring voor déze pijnlijke trend

Of moeten we zeggen: in de hand? Want na pinkringen en de ring-tatoeages is er weer een nieuwe trend opgedoken om te laten zien dat je verloofd bent met de liefde van je leven.

Op Instagram komen namelijk steeds meer foto’s voorbij van verloofde vrouwen die een piercing in hun ringvinger nemen. En ja, dat is net zo pijnlijk als het klinkt. Er wordt een gaatje in de vinger gemaakt en daar wordt het diamantje, dat een onderkant heeft in de vorm van een anker, ingeschoven.

En dan is dit het resultaat:

Benieuwd hoe zo’n piercing geplaatst wordt? Bekijk het filmpje:

Bron: Tiphero. Beeld: iStock