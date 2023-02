Vermijd deze drie fouten bij het wassen van wollen kleding

Goed om te weten: wol reinigt zichzelf, het beschikt over een vetlaag die lanoline heet. Dit vet is vuil- en waterafstotend. Dat is fijn, want dat betekent minder vaak wassen! Voor een korte opfrisbeurt hang je je wollen trui even buiten of voor het open raam. Dan kun jij ’m de volgende dag weer aan.

Geef je wollen kleding de ruimte

Wist je dat wolgoed ruimte nodig heeft? En dat je daarom de wastrommel niet bomvol moet stoppen? Dat zit zo: een wollen item neemt veel water op en zet dus uit. Ruimte in de trommel zorgt ervoor je wollen item niet doorweekt uit de machine komt en dus sneller droogt. Fijn!

Even op letten…

Wollen kleding is erg fragiel. Als je wasmachine die optie heeft, gebruik dan altijd het wolwasprogramma. Let ook op de toerentallen. Je wollen kleding draai je op het laagste toerental, maximaal 600 toeren.

Badderen: ook de wol geniet ervan

Denk je nu toch: ik doe de was liever met de hand? Daar is ook winst te halen! Het wolprogramma van iedere wasmachine wast op 30 graden. Veel mensen vinden 30 graden koud aanvoelen en draaien de kraan daarom wat heter. Niet doen! En anders dé tip: wol was je liever te koud dan te heet. Laat je wasbak of bad vollopen met een bodempje lauw water, een klein beetje wasmiddel, even laten intrekken, voorzichtig uitwassen. En voilà: weer een was gedaan.

Drogen maar!

Een open deur natuurlijk, maar goed: wol stop je nooit in de droger. Tenzij je van je lievelingstrui een babysweater wil maken. Hoe je de wol wel kunt drogen? Als-ie uit de trommel komt, kun je je trui het beste plat neerleggen op een schone en droge handdoek. Zo blijft-ie in vorm en kun je morgen weer stralen in je favoriete trui.

Hulp nodig met de was organiseren? Check deze video dan eens:

Bron: Wolplein