Deze verrassende kleur blauw is dé winter-trend

Zwarte kleding maakt een grijze dag niet per se kleurrijker. Welke kleur wél vrolijk is en ook nog eens goed dekt?

De trendkleur blauw.

Advertentie

Chique uitstraling

Helderblauw doet het ’m écht deze winter. Het mooie aan deze kleur blauw is dat-ie iedere outfit classy en chic maakt en tegelijkertijd heel vrolijk is. Waarom hebben we hier niet eerder bij stilgestaan?

We hebben 3 prachtige outfits samengesteld. Tip: mix verschillende tintenblauw door elkaar voor een knallend effect.

Chic blauw pak

Trui met pantalon

Zwierige rok

Zo vind je de perfécte jurk: mode-expert Françoise geeft 3 tips:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Purewow. Beeld: iStock