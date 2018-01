Dit wordt de verrassende modekleur van dit voorjaar

Want ondanks dat we allemaal zelf bepalen wat we aantrekken, is de kans natuurlijk wel aanwezig dat ook wij iets gaan aanschaffen in de nieuwe modekleur. Zeker als we die tint meer en meer terug gaan zien in de winkels.

Paars!

Het Pantone Color Institute, je weet wel, het beroemde kleurcoderingenbedrijf, belooft dat paars het helemaal gaat worden dit voorjaar.

Om preciezer te zijn, het wordt kleur 18-3838, ofwel ultraviolet, een paarse kleur met een blauwe basis.

Purple Rain

Pantone noemt de modekleur “een dramatische, uitdagende en bedachtzame kleur, die originaliteit en vindingrijkheid symboliseert.” En dat snappen we wel, want deze tint was onwijs populair bij bijvoorbeeld legendarische artiesten als Prince, David Bowie en Jimi Hendrix. Zij wisten zichzelf te onderscheiden met paars.

Ultraviolet is echt een kleur van het nu én de toekomst. Pantone-directeur Leatrice Eiseman: “We leven in een tijd die creativiteit en verbeeldingskracht vereist. Het is precies dat soort inspiratie die tekenend is voor Pantone 18-3838: een paars dat ons bewustzijn en potentieel naar een hoger niveau tilt.”

En, wordt bij jou in huis alles paars?

Wie blij is met deze kleur, die boft: wij zetten de mooiste paarse items op een rij.

Bron: NRC Handelsblad. Beeld: iStock