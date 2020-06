Deze ietwat verrassende sandalen zijn een trend en komen je vast nog héél bekend voor

Allereerst kunnen we je misschien blij maken met het feit dat de trend du moment comfortabele schoenen zijn. Niet zo gek dus dat de waterschoenen voor op straat terug zijn.

We zagen ‘m al eerder bij het grote modemerk Gucci: de waterschoen. Dit jaar lijken steeds meer merken het op te volgen.

Het trucje is inmiddels bekend: men neme een gewoon kledingstuk, voegt er een frutseltje aan toe en hangt er een schrikbarend prijskaartje aan. Zoals de watersandalen voor op straat op de foto’s hieronder.

Oké, toegegeven: het geeft de outfit wel een leuke knipoog. Zelf met sokken erin. Toch nog maar eens in de kast kijken of we ze zelf nog hebben liggen – maar dan de variant van een paar euro?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Aoy LittleGirls (@ispabag_littlegirls_brand) op 31 Mei 2020 om 11:30 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ALEXACHUNG (@alexachungstagram) op 25 Apr 2020 om 9:46 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Melissa Shoes Australia (@melissashoes.aus) op 4 Jun 2020 om 11:01 (PDT)

Toch niks voor jou? Bij Libelle ontwierpen we samen met Bristol hét sandaaltje dat bij iedere zonnige outfit past. Verkrijgbaar in 3 frisse en hippe kleuren: khaki, brick en leopard. In maat 37 tot en met 42.

Wat als je voeten niet zomerproof zijn en je nog niet bij een pedicure terecht kunt? Geen zorgen: Susan laat zien hoe je het zelf doet.

