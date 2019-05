Dít is het verschil tussen een dure geur en een goedkopere variant

De prijsverschillen tussen geuren lopen enorm uiteen. Blijft een kostbaar parfum echt langer hangen? Nee, zegt ‘parfumdokter’ Sofie Albrechts.

Flair vroeg Sofie van het blog Café Cosmetique naar het verschil tussen een dure en een betaalbare geur. Wat blijkt: het verschil zit ‘m in de marketing, de verpakking en de distributie. Het parfum an sich is helemaal niet zo duur. “Het water zelf neemt maar enkele procenten van de totaalprijs in beslag.”

“Daarnaast speelt de prijspositionering natuurlijk ook een belangrijke rol”, vervolgt Sofie. “Het succes van een duur nicheparfum is mede afhankelijk van de exclusiviteit ervan. Ze móéten duurder zijn om speciaal bevonden te worden. Terwijl budgetparfums dan weer toegankelijker moeten zijn, gemaakt zijn om een jongere doelgroep aan te spreken en dus scherp geprijsd zijn.”

Net zo goed

Kortom: hoe lang of kort een geur blijft hangen, heeft maar weinig te maken met de prijs. Een goedkoper parfum kan daarom net zo goed zijn. “Vaak worden budgetparfums samengesteld door dezelfde neuzen die ook voor parfumerie- en nichemerken werken. Een goekope(re), synthetische molecule is daarenboven niet altijd minder verfijnd of goed dan een natuurlijke molecule. Bepaalde ingrediënten zoals citrus of witte musk zijn goedkoop en makkelijk te verkrijgen, maar daarom niet minder lekker.”

Prijs-kwaliteitverhouding

As je een geur hebt gevonden die bij je past, wil je natuurlijk dat je die zo lang mogelijk ruikt. Een eau de toilette beklijft 2 tot 4 uur. Een eau de parfum moet zeker 6 uur meegaan. Die laatste heeft ook meestal de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast gaat een frisse citrusgeur minder lang mee dan een zwaardere, oriëntaalse geur.

Droge huid

Het is slim om eerst wat bodylotion te smeren op de plekken waar je parfum aanbrengt. De geur blijft namelijk minder lang zitten op een droge huid. Vergeet ook niet een snufje te sprayen in je haar en op je kraag: textiel en haar houden een geur langer vast dan huid.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock