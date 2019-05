Budgetketen onderzoekt: wat is het verschil tussen goedkope en peperdure sneakers?

Echte sneakerliefhebbers leggen honderden euro’s neer voor schoenen die ze willen hebben. Maar waarom moet zo’n schoen zoveel geld kosten? En is de kwaliteit ook écht beter dan een schoen die te koop is voor de helft van de prijs?

Zeeman onderzocht waarom sommige sneakers zo duur zijn. Daarvoor maakte ze één paar sneakers zoals dure merken dat doen en een ander paar op de manier zoals zij dat zouden doen. Het prijsverschil bleek enorm.

Advertentie

Dure sneaker

Voor de dure sneaker – die de naam Hybrid Z heeft gekregen – maakte Zeeman een opvallend ontwerp die niet zou misstaan in de collectie van een groot sneakermerk. Deze sneaker komt in een beperkte oplage van 500 stuks op de markt, in een luxe verpakking en voor de lancering bedachten ze een grote campagne en schakelden ze een groep influencers in. Een exclusieve sneaker leg je natuurlijk niet zomaar in de schappen. Daarom is de Hybrid Z alleen online verkrijgbaar en in twee tijdelijke winkels in Amsterdam en Antwerpen. Al deze plannen zorgen ervoor dat de sneaker uiteindelijk voor €200 verkocht zal worden.

Eenvoudig ontwerp

Een extreem hoog bedrag in vergelijking met de ‘normale sneaker’ van Zeeman, de basic Z. Deze sneaker heeft een eenvoudig ontwerp en is gemaakt van goede materialen. In plaats van 500 worden hier 20.000 exemplaren van gemaakt. Een reclamecampagne is niet nodig, een duidelijke productfoto is genoeg. Mensen kunnen deze sneaker voor €12,99 verkopen in de winkels. Dit is dus de reden waarom twee soorten sneakers van goede kwaliteit zoveel kunnen verschillen in prijs.

Pop-up store

Zeeman heeft de 500 exclusieve sneakers natuurlijk niet voor niets laten maken. De sneakers blijven dus niet achter in het magazijn maar worden op 31 mei, 1 en 2 juni ook echt verkocht. Om de sneaker te bemachtigen kun je je voor 29 mei 12:00 uur inschrijven op de speciale website of je kunt op 31 mei, 1 en 2 juni een bezoekje brengen aan de pop-up store in Amsterdam of Antwerpen ((Hobbemastraat 3 in Amsterdam, Kloosterstraat 60 in Antwerpen). De winst die Zeeman met deze verkoop maakt, wordt gedoneerd aan het goede doel Save Our Sisters.

Waarom zijn sommige sneakers zo duur? Om daar achter te komen zijn we zelf twee sneakers gaan maken. Eén extreme sneaker, gemaakt zoals dure merken het doen. En één eenvoudige sneaker, gemaakt op de eenvoudige Zeeman manier. Meer op https://t.co/QtcV6aHAOn pic.twitter.com/VB0RoowLT0 — Zeeman (@zeemantextiel) 27 mei 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Zeeman. Beeld: Zeeman, iStock