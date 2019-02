Dit is het verschil tussen make-upremover en cleanser

Het schoonhouden van je gezicht is belangrijk om je huid mooi te houden. Hierbij grijp je waarschijnlijk blind naar een make-upremover of cleanser zonder eigenlijk het verschil te weten.

Toch is het belangrijk om het verschil te weten, omdat de producten twee verschillende bedoelingen hebben.

Make-upremover

Make-upremover bestaat er in verschillende vormen: bijvoorbeeld reinigingsdoekjes, melk of balsem. Al deze producten maken de make-up los van je huid of lossen het op. Dit komt door de olie die erin zit. Een wattenschijfje gebruiken is noodzakelijk omdat anders de restjes olie op je gezicht blijven zitten.

Cleanser

Een cleanser maakt vooral je huid schoon van vuilrestjes, zoals talg en afvalstoffen. Dit vuil zorgt er voor dat je poriën verstoppen en dit kan vervolgens weer puisjes of oneffenheden opleveren. Zie het dus als een opfrissing voor je huid. Let wel: cleanser bevat stoffen die vuil aantrekt, dus spoel vervolgens je huid schoon met water.

Wanneer gebruik je welke?

Hardnekkige make-up zoals eyeliner, waterproof mascara of ogenschaduw kun je het beste verwijderen met make-upremover. Draag je enkel een dun laagje dagcrème of BB-crème, of helemaal geen make-up, dan kun je beter een cleanser gebruiken. Indien je wel make-up draagt, kun je het allerbeste eerst make-upremover gebruiken en daarna cleanser. De cleanser in combinatie met water verwijdert de olierestanten van de make-upremover. Een dubbele reiniging, dus.

