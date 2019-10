Dus dít is het verschil tussen shellac en gellak voor op je nagels

Als je weleens naar een nagelstudio gaat, heb je vast de opties ‘shellac’ en ‘gellak’ voor op je nagels gezien. Is dat niet gewoon precies hetzelfde, maar anders geschreven?

Nee, er zitten wel degelijk verschillen tussen. En zowel shellac als nagellak heeft z’n voor- én nadelen.

1. Gellak blijft langer mooi dan shellac

Gellak wordt gemaakt van voornamelijk gel met kleurpigment. Door de acryl-moleculen die erin zitten, wordt het hard onder een uv-lamp. Het zorgt voor een stevige, dikke laag op je nagels. Shellac bestaat deels ook uit gel, maar dan gemengd met een oplosmiddel en traditionele nagellak, wat meer overeenkomt met de traditionele nagellak. Hierdoor is de lak dunner. Daardoor raakt het ook wat sneller beschadigd, waardoor het minder lang mooi blijft. Na 2 weken zal het aan vervanging toe zijn, terwijl gellak tot wel 3 weken mooi kan blijven.

2. Shellac is makkelijker te verwijderen dan gellak

Dat de lak van shellac dunner is, betekent ook dat het makkelijker te verwijderen is. Met een kwartiertje in acetonremover weken, kun je de shellac er al voorzichtig van (laten) verwijderen. Bij gellak zul je een stuk meer geduld moeten hebben en zal er ook een hoop gevijl nodig zijn, om het zo goed mogelijk van je nagels af te kunnen krijgen.

3. Gellak is er in meer kleuren dan shellac

Wil je graag veel keuze in kleur hebben? Dan kun je misschien het best voor gellak gaan. Die is er in maar liefst 388 tinten, terwijl shellac er in ‘slechts’ 116 beschikbaar is.

4. Voor shellac is minder voorbereiding nodig dan gellak

Voordat gellak op je nagels wordt aangebracht, moeten je nagels al flink gevijld worden. Op een wat ruwe ondergrond hecht het beter én kan het beter verwijderd worden. Maar te veel en vaak vijlen, is niet goed voor je nagels. Ze kunnen er dun en kwetsbaar van worden. Maar als je bij een kwalitatieve nagelstudio zit, zou het op dit punt eigenlijk niet uit moeten maken of je voor gellak of shellac gaat.

5. Shellac is van één bedrijf, gellak kan iedereen maken

Om het verschil in naam te verklaren: shellac is op de mark gebracht door het Amerikaanse bedrijf Creative Nails Design (CND). Eigenlijk is shellac dus de merknaam. Gellak wordt door verschillende producenten gemaakt, onder verschillende merknamen. Zo heb je gellak van Rimmel London, OPI, Essie en Sensational.

Conclusie

Wat is nu beter: shellac of gellak? Helaas kunnen wij daar geen eenduidig antwoord voor je op geven. Je zult dit zelf na moeten gaan aan de hand van bovenstaande punten. Wil je bijvoorbeeld vaak je nagels laten doen? Dan is shellac qua gezondheid voor je nagel misschien beter. Maar vind je het belangrijk dat de nagels één keer lang goed blijven zitten, bijvoorbeeld voor de feestdagen? Dan is een stevigere gellak misschien jouw beste match. Succes met uitkiezen!

