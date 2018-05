Dit verzorgingsproduct is straks misschien verboden

Wattenstaafjes zijn voor van alles en nog wat handig. Om je oren mee schoon te maken, om gemorste mascara mee weg te halen of bijvoorbeeld om je oogpotlood mee uit te vegen. Maar als het aan de Europese Commissie ligt, is dit verzorgingsproduct straks een stuk moeilijker te vinden.

Wattenstaafjes hebben bijna altijd een plastic stokje. En daar wil de Europese Commissie vanaf, laat NOS weten. Er ligt namelijk een hoop afval in de Europese wateren, waarvan 85 procent plastic is. ‘Wegwerpplastic’, zoals wattenstaafjes, zorgt voor de helft. Dat is natuurlijk helemaal niet goed voor het milieu en de gezondheid van mensen en dieren. Daarom wil de Europese Unie nu een grootschalige aanpak.

Als het aan Europa ligt, kunnen we straks ook geen plastic borden, bestek en stokjes waaraan ballonnen worden vastgemaakt meer kopen. Het gebruik van plastic bekers en maaltijdverpakkingen moet actief worden ontmoedigd, bijvoorbeeld door er extra geld voor te vragen. Op andere producten, zoals maandverband, weggooi-schoonmaakdoekjes en ballonnen, komt een waarschuwing over de risico’s van het milieu.

Monstervetberg

Vooral weggooi-schoonmaakdoekjes zijn een doorn in het oog bij de Europese Commissie. De doekjes tegen plakvingers of voor het verwijderen van make-up veroorzaken maar liefst 93 procent van alle verstoppingen in de Britse riolen. Eind vorig jaar leidde dit zelfs tot een ‘monstervetberg’ in het riool onder de Londense wijk Whitechapel.

