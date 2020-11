Déze verzorgingsproducten kun je beter niet op een vette huid aanbrengen

Een vette huid zorgt vaak voor een glimmend gezicht. Dit kan verergert worden door het gebruik van de verkeerde producten. Deze producten kun je daarom voortaan beter níet gebruiken.

Een glimmende huid betekent dat de olieklieren van je huid overactief zijn. Bovendien produceren je talgklieren teveel, waardoor de kans op puistjes groter wordt. Wanneer je last hebt van een vette huid wordt vaak geadviseerd om producten met hyaluronzuur en salicylzuur te gebruiken. Maar welke producten of ingrediënten kun je beter laten staan?

Schuimend gezichtsreiniging kan je huid brandschoon maken, maar daardoor is het ook juist riskant. Het haalt alle oliën van je gezicht, waardoor je lichaam juist meer oliën gaat produceren en je huid juist nóg vetter wordt. Zoek daarom naar een crème of reiniger op gelbasis.

2. Harde exfolianten

Exfoliëren is een belangrijke stap in je huidverzorgingsroutine. Het zorgt niet alleen voor een gezondere huid, maar het verwijdert de bovenste laag dode huidcellen, waardoor de andere verzorgingsproducten in je routine beter door je huid kunnen worden opgenomen. Let alleen wel goed op, want bij vette huidtypes kan exfoliëren met de verkeerde ingrediënten tot het tegenovergestelde effect leiden. Harde exfolianten kunnen namelijk ook een compenserende overproductie van olie veroorzaken. Kies daarom voor exfoliërende reinigingsmiddelen die fruitzuren bevatten, zoals glycolzuur en salicylzuur. Deze stimuleren de huid om te exfoliëren en zijn zeer effectief voor mensen met veel acne of een vette huid.

3. Occlusieven

Dit is een overkoepelende term voor elk ingrediënt dat een laagje op je huid vormt. Vocht kan hierdoor niet ontsnappen, waardoor de huid beschermd is tegen invloeden van buitenaf. Voorbeelden van occlusieven in de cosmetica zijn paraffine (minerale olie), petrolatum (vaseline), lanoline (wolvet), eucerine, wassen, vetalcoholen, vetzuuresters en siliconen. Het zijn de meest efficiënte vochtinbrengers, maar er zit ook een nadeel aan: ze kunnen voor verstopte poriën zorgen. Daarom kun je bij een vette huid beter voor hydraterende gel gebruiken.

Juist wel: serums en gels

Kortom: het lijkt misschien verstandig om producten te gebruiken die je huid uitdrogen, maar op de lange termijn is dit verstandig. Je huid gaat dan extra talg produceren, waardoor je huid uiteindelijk nog vetter wordt. Gebruik daarom hydraterende producten, maar dan wel in de vorm van luchtige vloeistoffen, serums en gels. Dit zijn onze favorieten voor een vette huid:

Visagist Carmen vertelt je waarom een goede nachtcrème zo belangrijk is:

Bron: Well+Good. Beeld: iStock