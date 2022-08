Verzorgtips: zó houd je je haar gezond tijdens je vakantie

Daarom hier wat handige verzorgtips voor op vakantie.

Gebruik zonnebrandproducten voor je haar

Je lichaam insmeren met zonnebrandcrème doe je vast al, maar waarom zou je je haar niet meteen meepakken? Er bestaan namelijk tal van haarproducten, zoals haarsprays, die je haar beschermen tegen UV-straling én je haar tegelijkertijd ook voeden. Als je deze gedurende de dag meerdere keren aanbrengt, voorkom je dat je haar uitdroogt of beschadigd raakt door de zon.

Gebruik een haarmasker op vakantie

Omdat je haar het nodige te verduren krijgt tijdens je vakantie, kan het geen kwaad om je lokken extra in de watten te leggen. Gebruik daarom elke dag of om de dag ’s avonds een haarmasker. Ga voor een voedende variant die olie bevat, zodat je uitgedroogde haar een boost krijgt.

Verzorgtips voor de vakantie: bedek je haar

Als je een dagje gaat zonnen, kan het geen kwaad om een hoedje te dragen. Je beschermt je hoofdhuid en je haren tegen UV-straling. En als je geverfd haar hebt, sla je twee vliegen in één klap: deze tip voorkomt ook dat je haar verkleurt door de zon. Dat is natuurlijk ook heel fijn.

Douchen vóór het zwemmen

Dat chloor niet goed is voor je haar, hoeven we vast niet te vertellen. Toch ontkom je er op vakantie waarschijnlijk niet aan om af en toe een plons te maken in het zwembad. In dat geval kun je het beste eerst je haren nat maken onder de (buiten)douche, voordat je gaat zwemmen. Droge haren zuigen namelijk water op en zo wordt kraanwater opgezogen in plaats van het water met chloor. Nadat je hebt gezwommen, kun je je lokken weer onder de douche uitspoelen.

