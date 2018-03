Dít verzorgingsproduct van Action kost slechts €1,98 en zorgt voor een stralende huid

Smeren, smeren, smeren is het advies als je een stralende huid wilt. Maar is een potje van die dure crème nou echt zoveel beter als een goedkopere variant? Als we de fans van Action mogen geloven, is dit potje voor nog geen 2 euro een fantastisch product voor je huid.

De aloë vera gel van de Action zou namelijk ook heel goed werken als dagcrème. Op Facebook is te lezen dat deze gel ‘een milde gel zonder alcohol, parfum en parabenen is, met calendul’. Het product is dagelijks te gebruiken. Daarnaast zou het ‘rustgevend, vochtregulerend, verfrissend, snel absorberend, verkoelt, rijk aan vitaminen en voor de geïrriteerde en gezonde huid geschikt zijn. Het product is geschikt voor het hele lichaam. Klikt veelbelovend, toch? Uit de reacties blijkt inderdaad dat veel mensen fan zijn van het product.

Bron: Facebook. Beeld: iStock.