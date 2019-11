Het vest met de halve rits is terug en zó draag je 'm

Het vest is in modeland lange tijd verslagen door de trui, maar dit seizoen is-ie terug. En niet zomaar een vest, nee, eentje met een halve rits.

Goed nieuws, want we weten allemaal hoe fijn een goed vest in de winter kan zijn. Toch iets te warm ineens door een opvlieger ? Dan kun je de rits even opendoen. Handig!

Het vest met de halve rits is afgestoft door de grote modehuizen en voorgedragen op Instagram door de hippe types. Zo dragen zij het vest anno 2019:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door RIANNE MEIJER (@rianne.meijer) op 19 Okt 2019 om 7:52 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door alaina (@arsenickittyvintage) op 2 Nov 2019 om 12:27 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NOOR DE GROOT (@queenofjetlags) op 13 Nov 2019 om 7:26 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door dogdog (@storedogdog1) op 28 Sep 2019 om 6:00 (PDT)

Combinaties

Zoals je van te voren misschien niet zou denken, hoeft een vest niet automatisch een sportieve look te betekenen. Door het vest aan de voorkant een beetje in je broek te stoppen en er een stoere riem omheen te doen, staat het casual. Of misschien zelfs met een lange rok en hoge laarzen? Eindeloze opties, je kunt haast niet de mist ingaan.

Dan is het nu tijd om op shoppen over te gaan:

Bron: Refinery29. Beeld: iStock