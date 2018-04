Vet haar, maar droge punten? Dít is de oplossing

Er zijn honderden verschillende shampoo’s om ervoor te zorgen dat jij een stralende coupe hebt. Maar wat nu als je én vettig haar én droge punten hebt? Haarstyliste Jen Atkin heeft de oplossing.

Advies

Jen Atkin is de haarstyliste die de hele familie Kardashian onder handen neemt, dus je zou kunnen zeggen dat ze wel weet waar ze het over heeft. Nu komt ze met advies voor wie last heeft van een vette hoofdhuid, maar tegelijkertijd ook met droge punten kampt.

Twee

“Niemand denkt eraan, maar als je een vettige hoofdhuid maar droge punten hebt, moet je je haar met twee verschillende shampoos wassen”, legt Jen uit. De puntjes zijn vaak geverfd, waardoor ze beschadigd en zelfs een beetje dood zijn. Terwijl het haar op je hoofdhuid net nieuw is. Je kunt daarom het beste een hydraterende shampoo gebruiken voor de puntjes en een reinigende shampoo voor je hoofdhuid.

Geen setje

Daarnaast maakt het helemaal niet uit of je conditioner van hetzelfde merk is als je shampoo. Merken bieden vaak een setje aan van dezelfde soort, maar dit maakt helemaal niets uit. Als je maar wel rekening houdt met wat jouw hoofd en haar nodig heeft.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock