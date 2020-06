Libelle Legt Uit: moet je vet haar juist wel of niet borstelen?

Heb je net gisteren je haar gewassen en heb je nu alweer het idee dat je haar met de minuut vetter wordt? Je kunt dat op verschillende manieren tegenhouden en je haar borstelen is daar 1 van.

Steil haar is vaak sneller vet dan een hoofd vol krullen. De fijne haren zijn groter in aantal, met meer haarzakjes en daarom is er dus meer talg. Het beschermende laagje op de hoofdhuid is daardoor 24 uur na het wassen alweer hersteld. Vervolgens gaat de talg naar beneden via de haarschacht. Bij sluik, fijn haar gaat dat sneller dan bij krullen, die daarom vaak droger en stugger zijn.

