Vier internettrucjes die helemaal niet zo goed zijn voor je huid

Water met kurkuma, gember en komkommer drinken Het is goed om dagelijks genoeg water te drinken, maar het is minder goed om daar ingrediënten als kurkuma, gember en komkommer aan toe te voegen. Dat voegt smaakt toe, maar volgens de arts heeft het verder niet zo veel gezondheidsvoordelen.

Gezicht koelen met ijsblokjes

Elke ochtend je gezicht koelen met ijsblokjes zou volgens video's op het internet goed zijn om acne tegen te gaan. Je huid is misschien even wat minder rood, maar het is geen langdurige oplossing voor acne.