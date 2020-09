Vier fijne kleuren die we veel gaan zien deze herfst

Hoewel het officieel nog een paar weken zomer is, lijkt het met deze temperaturen al wel herfst. Een nieuw seizoen betekent natuurlijk nieuwe trends, en met deze fijne kleuren vinden we het stiekem helemaal niet zo erg dat we onze zomergarderobe alweer voorzichtig op moeten bergen.

Waar we vorig jaar nog veel bruin en kaki zagen, komen we dit jaar waarschijnlijk nog wat extra vrolijke kleuren tegen in de etalages.

Grote kans dat je een aantal tinten al lang in je kast hebt hangen. Al zijn een paar frisse, nieuwe items natuurlijk nooit weg. Het advies van de mode-experts luidt voor deze herfst dan ook: ‘lekker experimenteren met nieuwe combinaties en kleuren.’