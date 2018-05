Met een beetje make-up en en een nieuw kapsel jezelf transformeren tot de Mona Lisa, dát is nog eens een knap staaltje werk.

Bij het zien van de foto zou je voor een paar seconden denken dat je de echte Mona Lisa in het Louvre aan het bewonderen bent, maar niets is minder waar. We zien namelijk de Chinese visagist Yuya Mika die er simpelweg van houdt om in de huid te kruipen van de creaties van Da Vinci.

Contouren

Ondertussen is wel bekend dat je met het contouren van je gezicht je je gelaatstrekken optisch een andere vorm kunt geven. Yuya Mika ging alleen een stapje verder met het contourpalet en wist het gezicht van de Mona Lisa precies na te maken op haar eigen hoofd.

En dit was niet het enige schilderwerk van Da Vinci dat ze nabootste: Mika verruilde haar eigen gezicht ook voor Da Vinci’s ‘De dame met Hermelijn’ waarbij haar kat de rol van de wezel mocht spelen. Hoe leuk!

Maar Mika laat ook zien dat ze een perfecte kopie van Marilyn Monroe kan namaken:

