Visagisten over de hele wereld zijn massaal fan van déze rode lippenstift

Nog 37 nachtjes slapen tot de kerstdagen zijn aangebroken. Dat betekent dat we zo langzamerhand, of je wil of niet, gaan nadenken over over onze outfit en make-up voor de feestdagen.

Maar lang nadenken over je make-up hoef je gelukkig niet, want daar weten wij wel raad mee. Of beter gezegd, de grote make-upartiesten. Jarenlang prijkte ‘Ruby Woo‘ van M.A.C Cosmetics bovenaan het lijstje op Pinterests populairste lippenstiften, maar er is een lippenstift die deze van de troon heeft gestoten.

Advertentie

De beste

Volgens make-upartiesten is de kleur prachtig én blijft ‘ie uren zitten op je lippen. We hebben het over een retro matte liquid lipcolour van M.A.C in de kleur Feels So Grand. Niet vreemd dat deze als winnaar uit de bus komt, want de kleur is vergelijkbaar met Ruby Woo. Waarom visagisten nou net deze rode lipstick aanraden? De volume, het glanzende effect en het hydrateren van je lippen. Ja, die dingen gaan samen bij de Feels So Grand.

Hier koop je ‘m:

Extra tip

Nick Barose, onder andere de visagist van actrice Lupita Nyong’o, tipte al eerder aan het Amerikaanse tijdschrift Allure zijn bekende trucje met donkere lippenstift. Namelijk: gebruik niet één, maar meerdere kleuren lippenstift. “Door verschillende tinten die dicht bij elkaar liggen te gebruiken, krijgt de kleur meer diepgang.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Maquiagem e Cursos (@estudiocamilapinceta) op 19 Jan 2019 om 3:08 (PST)

Libelle’s visagist Carmen laat zien hoe je lippenstift veel langer blijft zitten:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair. Beeld: iStock