Vivian Reijs deelt dé tip tegen hangende oogleden

We kunnen ons zo voorstellen dat je huid tijdens de feestdagen het een en ander te verduren heeft gehad. Lijken je oogleden net iets meer te hangen dan voor de feestdagen? Vivian Reijs deelt op social media de allermakkelijkste tip om dat te voorkomen.

Om er zo snel mogelijk weer wat frisser uit te zien, gebruikt presentatrice Vivian Reijs geen dure crèmes, maar een handig trucje met, jawel, een ei. Op haar website deelt ze een tip die ze ooit van iemand heeft gekregen en alles wat je daar voor nodig hebt is een ei en 2 gaasjes.

Frisser

Waar het op neerkomt is dat je je huid eerst reinigt en vervolgens de 2 gaasjes laten weken in eiwit. Deze gaasjes leg je op je ogen en je wacht tot het droog is. Na het verwijderen, reinig je je gezicht opnieuw en zou je er veel frisser uitzien.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Vivonline.nl. Beeld: ANP.