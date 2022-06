Neem een voetenbad

Een goede voorbereiding is het halve werk. De eerste stap is daarom om je voeten een kwartiertje in warm water te laten weken. Zo worden je eelt en nagels lekker zacht. Je kunt verschillende dingen aan je voetenbadwater toevoegen. Zeezout is bijvoorbeeld goed voor je bloedsomloop. Met een onaangename zweetgeur reken je af dankzij teatreeolie. Kunnen je voeten wel wat extra verzorging gebruiken? Doe er dan een scheutje amandelmelk bij. Als je de ideale cocktail hebt samengesteld (en vijftien minuten van je favoriete serie hebt gekeken), ga je je dode huidcellen te lijf met een scrub. Vergeet je voeten na het badderen niet goed af te drogen. Besteed extra aandacht aan de ruimte tussen je tenen – daar nestelen Schimpies zich het liefst.

Elimineer eelt

Het eelt op je rimpelige omavoetjes is na het voetenbad dusdanig zacht dat je het makkelijk met een eeltvijl of puimsteen kunt weghalen. Het kan eventueel ook zonder dat je het eerst hebt laten weken. Je moet dan wel oppassen, omdat je sneller de diepere huidlagen beschadigt.

Verzorg je nagels

Next up: je nagels. Knip ze met een knipper of schaartje tot een lengte naar keuze. Daarna vijl je ze in vorm. Tip: kortwiek je nagels ongeveer tot de punt van je teen. Anders kunnen ze gaan ingroeien (pijnlijk). Eventueel kun je je nagelriemen terugduwen met een speciale cuticle pusher. Al moet je ook hier voorzichtig mee zijn, want je kunt ze ermee kapotmaken.

Kies een (opvallend) kleurtje

Tevreden met je opgeknapte nagels? Ga voor een (felle) lak als finishing touch. Nude tinten zien er verzorgd uit en blijven langer mooi, omdat beschadigingen niet zo opvallen. Felle kleuren zijn dan weer leuk als blikvanger. Ze geven eenvoudige sandalen of slippers direct een modieuzere uitstraling.

Vet alles in

De huid op je voeten wordt snel droog. Smeer ze daarom zorgvuldig in met een verzorgende lotion. Sommige crèmes bevatten zelfs stoffen die eeltvorming voorkomen – handig! Een laatste tip: trek katoenen sokken aan nadat je je voeten hebt ingesmeerd en slaap daar een nachtje mee. ’s Ochtends word je wakker met de poezelige zomervoetjes die we je in de kop van dit artikel hebben beloofd. Beloofd.

Bron: Freundin