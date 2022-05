De Libelle-redactie heeft de afgelopen jaren flink gesmeerd en mede daardoor kunnen we jou behoeden van beginnersfoutjes. Hierbij onze beste tips.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Je kunt uitgebreid de tijd nemen om zelfbruiner aan te brengen, maar dat staat niet garant voor een vlekkeloos resultaat. Wie een zongebruinde teint wil zonder daadwerkelijk te zonnen, dient voorbereid te zijn. Het begint bij het scrubben, ontharen en smeren.

De truc is om een dag voor het zelfbruinen je huid alvast te ontdoen van dode huidcellen en haren, indien gewenst. Door af te sluiten met een bodylotion is er voor het bruinen geen droog stukje huid meer te bekennen. Dat is goed nieuws, want zelfbruiners pakken donkerder uit op droge delen van de huid, zoals je knieën, ellebogen, handen en enkels.

Vervolgens is het belangrijk om het juiste product te kiezen. Is je huid droog? Ga dan voor de zelfbruiners in de vorm van een crème of melk. Voor de normale huid kun je een mousse gebruiken of een ‘self tanning water’. Ben je huiverig voor de kleur of heb je een lichte huidskleur? Kies dan een gradual tan, zodat je de kleur per dag kunt opbouwen tot je het gewenste eindresultaat bereikt.

Het aanbrengen van zelfbruiner

De tijd van een oranje huid en vervelende zelfbruin-geurtjes zijn voorbij. Tegenwoordig zijn er tig merken die de beste formules hebben ontdekt voor een vlekkeloze, mooi uitziende teint. DHA of dihydroxyacetone is het ingrediënt dat je die felbegeerde tan geeft. Maar hoe breng je het goedje aan?

Allereerst is een speciale handschoen (zie hier) om het product aan te brengen geen must, maar wel iets wat het proces makkelijker maakt. Zo’n handschoen brengt zelfbruiner egaler aan dan wanneer je je handen gebruikt. Bovendien kom je beter bij moeilijk bereikbare plekken zoals je rug en voorkom je dat de binnenkant van de hand na het smeren vrolijk meekleurt.

Pro tip: heb je nog een plat afgesneden make-up kwast die je niet meer gebruikt? Gebruik de kwast dan om de tan egaal aan te brengen op je handen en het gezicht.

Tijd om je huid een zomerse teint te geven. Dit is een handig stappenplan voor beginners en gevorderden:

Werk op een schone, droge huid van boven naar beneden in lange, rustige halen. Begin bij je linkerschouder en -arm, dan je hals, borst en de rechterkant. Gebruik zo min mogelijk product voor je handen, omdat de kleur hier snel te donker wordt. Op plekken waar je plooien hebt, zoals bij de handen, knieën en ellebogen, kun je het beste je vingers, been of elleboog buigen om ieder stukje huid te voorzien van een laagje zelfbruiner. Ga verder naar de buik, je linkerbeen en -voet en tot slot je rechterbeen en -voet. Door per sectie te werken, droogt de zelfbruiner gelijkmatig op. Voor je enkels heb je niet zoveel product nodig, omdat de huid droger is. Vergeet de achterkant van je lichaam niet. Handig om iemand in te schakelen voor de slecht bereikbare plekken. Of gebruik een rugapplicator om zelf de tan aan te brengen. Voor je billen kun je het beste de handschoen gebruiken. En ja, wie zich in de gekste posities weet te buigen, is er vrijwel zeker van dat ze geen stukje huid overslaat. Met andere woorden: zet een been omhoog of buig eens voorover voor een egale tan. Breng tot slot een klein beetje zelfbruiner op het gezicht aan met een handschoen of een foundationkwast. Werk van het midden van het gelaat naar buiten om te voorkomen dat je te veel product bij de haargrens aanbrengt. Neem goed je oren en hals mee voor een egaal resultaat. Speciale self tanning druppels voor het gezicht, zoals deze van Collistar , zijn hier ook geschikt voor. Die meng je met een beetje dagcrème. Daarna wel even je handen en polsen wassen met zeep. De meeste zelfbruiners drogen snel op. Trek een setje kleding of een badjas aan die vies mag worden zodra je huid niet meer plakkerig aanvoelt. Vermijd zweten en contact met water de komende uren. Zorg ervoor dat je handpalmen vrij zijn van zelfbruiner. Dit stukje huid wordt namelijk wél snel oranje door DHA.

En nu?

Na een uur of acht (bij sommige producten al eerder) zie je het eindresultaat van je tan. Het grote ‘werk' zit erop, maar de nazorg is ook belangrijk. Om zo lang mogelijk van je kleurtje te genieten, is het aan te raden om iedere dag je huid in te smeren met bodylotion. Let op: niet met olie, want dit breekt de kleur sneller af.

Ben je nog niet helemaal tevreden met de intensiteit van de kleur? Breng dan nog een dunne laag van de zelfbruiner aan na een dag of twee. Maar ook met één laagje van een goede zelfbruiner ben je verzekerd van een mooie teint die (tot) zeven dagen blijft.

De beste zelfbruiners

Een kleurtje alsof je twee weken op het strand van St. Tropez hebt gelegen of op een boot op Ibiza hebt vertoefd, dat wil menig vrouw wel. Nu je weet hoe je die teint krijgt zonder daadwerkelijk weken te bakken, is de grote vraag: welke zelfbruiners zijn geschikt? De Libelle-redactie zette haar favorieten eerder al in dit bericht op een rijtje. Ook de volgende producten doorstaan de test.

Marc Inbane Natural Tanning Spray (€ 39,95): voor een moeiteloze Ibiza tan in sprayvorm die minstens een week blijft. Het is iedere cent waard.

sunkissed huidje. Groot voordeel: dit product droogt direct op en kun je na een uur afspoelen onder de douche. Australian Glow Self Tanning Mousse (€ 18,99): een makkelijke mousse voor een perfecthuidje. Groot voordeel: dit product droogt direct op en kun je na een uur afspoelen onder de douche.

Dove DermaSpa Gradual Self Tan (€ 10,99): al jarenlang een ongekende hit voor eenieder die haar tan beetje bij beetje wil opbouwen.

Beautyvlogger Susan geeft je nog meer tips om je zelfbruiner zo mooi mogelijk aan te brengen.