Volgens de laatste trends: 10x de leukste snowboots op een rij Beeld Getty Images

Volgens de laatste trends: 8x de leukste snowboots op een rij

Snowboots werden voorheen enkel gedragen tijdens de wintersport, maar anno 2023 zijn ze niet meer weg te slaan uit ons modebeeld. Of je ze nou verafschuwt of hebt omarmd: je voeten blijven in ieder geval wel lekker warm.