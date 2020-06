Vollere wenkbrauwen? Dit huis-tuin-en-keukenproduct is de oplossing

In beautyland bestaat de term ‘soap brows’ al tijdje, maar naar verluidt kent nog niet iedereen de wenkbrauwtruc.

Veel vrouwen wil volle wenkbrauwen, maar staat Moeder Natuur niet aan hun kant. Om een handje te helpen, zijn er wenkbrauwgels, wenkbrauwserums of wenkbrauwpotloden om de wenkbrauwen meer volume te geven. Maar wist je dat dat ook kan met een ouderwets stuk zeep?

Natuurlijke zeep

De zeep is ideaal om je wenkbrauwen mee in vorm te brengen en volume te geven, en het fijne is dat het ook nog eens dat het – mits je het goed doet – de hele dag door goed blijft zitten.

Het is belangrijk dat je zeep gebruikt wat gemaakt is van glycerine en wat zo min mogelijk bewerkt is; vaak de natuurlijke zeepblokken. Wanneer er parfum in de zeep zit, kan je huid gaan irriteren. Dat slaan we dus graag over.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Greenbeauty Market (@greenbeautymarket_com) op 8 Mei 2020 om 11:58 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Beata Wróbel Makeup 🌟 (@beatawrobel_) op 12 Okt 2019 om 9:32 (PDT)

En hoe zit dat met epileren? Visagist Carmen laat precies zien welke haartjes je moet plukken:

Bron: Beautify. Beeld: iStock