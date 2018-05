Dikke, brede wenkbrauwen zijn nog steeds hartstikke in de mode, maar helaas is niet iedereen gezegend met prachtige, volle exemplaren. Gelukkig komt Nicole Thompson, dé visagist van de sterren, met een oplossing.

En dit handige trucje kost je slechts 18 euro. Je kunt je wenkbrauwen namelijk een stuk voller laten lijken met de False Lash Maximizer Mascara van MAC.

Dikker

De meeste vrouwen gebruiken een bepaalde soort gel of stift om hun wenkbrauwen in model te krijgen, maar daar kun je al gauw de plank mee misslaan. Ze zien er nep uit, zijn té bruin of ze lopen uit. Visagiste Nicole heeft daarom een handig trucje. Zij zweert bij deze MAC mascara primer. “Hij geeft textuur aan de wimpers en maakt ze dikker”, legt ze uit. “Het doet precies hetzelfde voor je wenkbrauwen.”

Puur natuur

Het is een primer, wat inhoudt dat het alleen een onderlaagje biedt waardoor de echte mascara die daarna aanbrengt langer blijft zitten. De primer is wit en droogt op als een transparante basis, waardoor je er na een tijdje niets meer van ziet en je wenkbrauwen puur natuur lijken. Ideaal toch?

Wil je het uitproberen? Je kunt de False Lash Maximizer Mascara van MAC hieronder bestellen:

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock