Voor op het verlanglijstje: deze hippe pantoffels houden je voeten lekker warm

Warme voeten gegarandeerd.

Handgemaakt uit Griekenland

Denise en Julia, de gezichten achter het Nederlands merk Give a Pon, werden in Griekenland verliefd op de folklore pantoffel met bonte pompon. Nu verkopen ze handgemaakte pantoffels uit Peloponnesos in alle kleuren van de regenboog. Lekker warm zijn ze zeker, want deze kunstwerkjes zijn gemaakt van honderd procent schapenwol.

Met een dier

Ruil die eeuwenoude grijze pantoffels eens in voor een vrolijk model met dierenkop. Tegenwoordig zijn ze er in alle vormen en maten: van je favoriete viervoeter tot een struisvogel.

De slipper

Lekker warm in de winter en ook nog een hartstikke geschikt tijdens een warme lentedag: de fluffy slipper-pantoffel. Perfect als je comfortabel én modieus je thuiswerkdag wil doorkomen.

Voor binnen en buiten

Op zoek naar iets multifunctioneels? Ga dan voor de Boston pantoffel van Birkenstock of de Clugette van UGG. Deze pantoffels kun je zowel binnen als buiten dragen. Ideaal!

Extra dikke sokken

Wie niet van pantoffels houdt, gaat voor de pantoffel-sok. Een combinatie tussen een sok en pantoffel die je voeten lekker warm houdt.

