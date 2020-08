Ideaal! Dít zijn de voordelen van tomaten voor je huid

Tomaten zitten vol vitamines en antioxidanten. Maar deze rode groenten zijn niet alleen hartstikke lekker en gezond. Ook voor je huid kunnen ze wonderen verrichten.

Het eten van tomaten is goed voor je huid, maar tomaten worden ook steeds vaker gebruikt in huidverzorgingsproducten. Er zitten namelijk meerdere voordelen aan:

Vitamine C

Vitamine C stimuleert de aanmaak van collageen en wordt daarom vaak gebruikt in huidverzorging. De antioxidant kan helpen bij het bestrijden van vrije radicalen en van nature de productie van collageen stimuleren. Aangezien tomaten heel veel vitamine C bevatten, is deze groente ideaal om te gebruiken.

Lycopeen

Lycopeen is een kleurstof die in groente en fruit voorkomt en in natuurlijke vorm geneeskrachtige eigenschappen bezit. Zo beschermt het je tegen vrije radicalen en UV-schade. Vrije radicalen kunnen schade aanbrengen aan een cel en spelen een belangrijke rol in het verouderingsproces. Antioxidanten maken deze vrije radicalen onschadelijk.

Salicylzuur

In tomaten zit salicylzuur, dat helpt je poriën te reinigen. Wanneer je grove poriën hebt, is de kans groter dat onzuiverheden zich opstapelen en blijft er dus meer vuil achter op je gezicht. Salicylzuur verfijnt ook je poriën en zorgt er dus voor dat je huid strak blijft en er jonger uitziet. Wel moet je na je 50e uitkijken met salicylzuur. Waarom? Dat lees je hier.

Verzorgingsproducten

Kortom: tomaten beschermen je tegen schadelijke stoffen, gaan veroudering van je huid tegen, helpen je poriën te reinigen en te verfijnen. Wees wel voorzichtig en breng niet gelijk tomatensap aan op je huid. Over het algemeen kan elke zure vrucht of groente irritatie van de huid veroorzaken. Het is daarom verstandiger om op zoek te gaan naar verzorgingsproducten die al tomaat bevatten. Je kunt bij een product zien of er tomaat in zit door op de ingrediëntenlijst naar carotenoïde te zoeken.

