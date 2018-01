Wees voorbereid: dit zijn de leukste voorjaarsjurkjes die nu in de sale zijn

Aan alles komt een eind. Zoals aan de leuke etentjes en borrels nu de nieuwjaarsperiode voorbij is. Maar dit geldt niet alleen hiervoor, ook aan de uitverkoop komt een einde. Wees slim en scoor nu alvast je voorjaarsjurkjes in de sale.

Voor je het weet is het al voorjaar (hoera!) en dan kun jij de voorjaarsjurkjes per direct uit de kast trekken. Nog een voordeel: deze jurkjes heb jij toentertijd gewoon in de uitverkoop bemachtigd. Na een seizoen waarin kou, wind en regen centraal stonden, worden over een paar weken de dagen langer, wordt het steeds iets warmer, en kunnen je winterjurken weer achter slot en grendel.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock