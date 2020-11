Interessant experiment: déze vooroordelen over grijs haar bij vrouwen zijn niet waar

Journalist Wies Verbeek (55) vindt grijs haar fantastisch. Bij anderen dan. Zelf is ze bang dat grijs haar haar ouder of minder sexy maakt. Maar kloppen die vooroordelen ook? Voor haar lifestyle-platform Beetje Leuker Ouder Worden, ofwel Blow, maakte Wies een mini-documentaire over grijs haar.

Wij spraken haar over alle vooroordelen én haar bevindingen.

Advertentie

Met welke vooroordelen ging je je onderzoek in?

“Ik merkte dat ik het idee van mezelf met grijs haar echt niet aankon. Ik had heel sterk het idee dat ik dan écht oud zou lijken en dat ik met grijs haar niet meer sexy en aantrekkelijk zou zijn. Maar ergens vond ik het ook wel stom dat ik zo over grijs haar dacht. Want als ik andere vrouwen met grijs haar zie, vind ik dat altijd bewonderenswaardig. Het staat zo krachtig en gaaf. Waarom heb ik dan toch zulke negatieve ideeën over grijs haar? Ik begon me af te vragen waar ze vandaan kwamen en of ze wel echt waar waren. En dus besloot ik het te onderzoeken.”

Hoe ben je te werk gegaan?

“Samen met mijn nicht, documentairemaakster Martine Berendsen, heb ik een documentaire gemaakt: De reis naar grijs. Daarin zie je de interviews die ik heb gehouden, met mensen op straat maar ook met een kapper en een psycholoog gespecialiseerd in uiterlijk. Ook neem ik je mee in twee onderzoeken die ik zelf uitvoerde. Zo liet ik zes mensen portretteren met hun normale haarkleur. Daarna fotoshopte ik het haar van de geportretteerde mensen grijs. Deze foto’s legde ik vijfhonderd geënquêteerden voor en vroeg hen naar de leeftijd en de aantrekkelijkheid. Daarnaast schreef ik me in op een datingsite. Eerst een periode met mijn foto met blond haar, en daarna een periode met mijn foto met het grijze haar. Ik wilde kijken op welk profiel er meer werd gereageerd.”