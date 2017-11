Nog zo'n vreemde trend: deze wenkbrauwen gaan het internet over

We hebben het afgelopen jaar al wat gekke trends voorbij zien komen op internet: van de getekende doorlopende wenkbrauw tot de veer wenkbrauw. Geen verrassing dus, dat er in make-upland weer iets nieuws is ontstaan.

Deze trend, de ‘brow crown’, bereikt een hoogtepunt zou je kunnen zeggen. Letterlijk en figuurlijk.

brow crown Een bericht gedeeld door Sofie Petersen (@sofiepeterseen) op 19 Nov 2017 om 12:21 PST

Ideetje

De 18-jarige make-up visagiste uit Denemarken vertelt dat ze wel vaker zomaar iets probeert zonder erbij na te denken. “Ik kamde mijn wenkbrauwharen in verschillende richtingen en had wat strass steentjes op mijn tafel liggen. Het deed me denken aan een kroontje, dus dat maakte ik er vervolgens van.”, aldus Sofie.

De koningin in ons kan niet wachten om deze wenkbrauwkroon uit te proberen!

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: allure.com. Beeld: iStock