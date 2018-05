Dít zijn de vrolijke kleuren die je deze zomer zeker gaat dragen

Waar vorig jaar geel de trend van de zomer was, staat er nu een waardige opvolger aan zijn stoelpoten te zagen. Een aantal zelfs! Dit zijn de kleuren die je jezelf deze zomer écht in je kast moet gunnen.

En daarbij geven we natuurlijk een uitgebreid overzicht met de leukste items voor jou.

Fel, feller, felst

De strepen zijn breed, de kleuren zijn fel en de lange jurken maken statements. We doen de regenboog eer aan met deze vrolijke tinten. Van top tot teen, graag.

Daar komt nog een ander leuk extraatje bij: op onderstaande items ontvang je 15 procent korting. De korting is hieronder nog niet verrekend, maar dat gebeurt automatisch in je online winkelmandje. Toch liever eerst zelf passen? In de winkel geldt hetzelfde kortingsfeestje.

Oranje



TOP VOLANT ORANJE

€ 49,95

De top scoor je hier of in de winkel.

BOMBERJASJE ORANJE

€ 109,95

Dit bomberjack scoor je hier of in de winkel.



TRUI KNIT ROOD

€ 69,95

De top scoor je hier of in de winkel.

Groen



TOP RUCHES GROEN

€ 49,95

De top scoor je hier of in de winkel.



JURK DRAPE GROEN

€ 119,95

Je koopt de jurk hier of in de winkel.



KOKERROK BIES GROEN BLAUW

€ 59,95

De rok scoor je hier of in de winkel.

Roze



TOP DRAPE ROZE

€ 49,95

De top kun je alleen online verkrijgen.



BLOUSE STREEP ROZE WIT

€ 59,95

De rok scoor je hier of in de winkel.



JEANS BRODERIE ROZE

€ 69,95

De broek scoor je hier of in de winkel.

Blauw



JURK RUCHES BLAUW PAARS

€ 109,95

De jurk scoor je hier of in de winkel.



TRUI KNIT BLAUW WIT

€ 69,95

De top scoor je hier of in de winkel.



JURK PLOOI INKTBLAUW

€ 99,95

De jurk scoor je hier of in de winkel.

Toch liever de kleding eerst in het echt bekijken voordat je het aanschaft? Bezoek de Promiss in Nijmegen

2 dagen Nijmegen 32,- Bekijk hier

Beeld: Promiss, iStock