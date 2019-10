11 x de vrolijkste geruite broeken voor het najaar

Vooruit met de ruit! Het vrolijke Schotse patroon mag gezien worden dit najaar.

En dat is fijn nieuws, want daarmee kunnen we onze wintergarderobe wat kleur geven. Blauw, rood, geel: het patroon komt in allerlei kleurenvariaties voor.

We zien de ruit op rokken, jassen en zelfs hoeden, maar een geruite broek is toch wel een echte blikvanger. Met een trui voor een casual look, met een blazer voor een zakelijke uitstraling. Wat inspiratie:

Wil jij ook!

We hebben daarom de leukste broeken opgespoord en voor je op een rijtje gezet. Shopze!

Beeld: iStock