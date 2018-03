Vrouw bestelt online een broek en gaat het internet over met hilarische foto

Online shoppen kan heerlijk zijn. Lees: geen pashokjes, lange rijen bij de kassa en uitgebreid de tijd om de kledingstukken aan te trekken. Maar het pakt helaas niet altijd goed uit.

Hoe fijn we het ook vinden, op de foto’s lijken kledingstukken vaak heel anders dan ze in het echt zijn. Daar kwam Twitter-gebruiker Sophie ook achter. Online bestelde ze een witte broek met wijde pijpen. En wijd was-ie! Op het sociale netwerk deelt de vrouw een foto van de broek die íets groter uitviel dan ze had gedacht. Het hilarische plaatje ging natuurlijk al snel het internet over:

🤮🤮 @OfficialPLT not what i ordered tho is it pic.twitter.com/UzpJkgOQgJ — Sophie (@sophiemonkkxx) 23 maart 2018

Bron: Grazia.nl. Beeld: Twitter.