Vrouw geeft eyeliner 5 sterren omdat 'ie perfect blijft zitten na een ongeluk

Shelby raakte vorig jaar betrokken in een auto-ongeluk en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In die doffe ellende vond ze toch nog een lichtpuntje: haar eyeliner bleef ondanks alles perfect op z’n plek.

Terwijl de mascara op haar wangen hangt van het vele huilen, ging de eyeliner geen kant op. Shelby, die zelf als verpleegkundige werkt, maakte terwijl ze ingesnoerd op de brancard lag een selfie. Niet om te kijken of ze er nog een beetje florissant bij lag, maar om haar bezorgde moeder gerust te stellen. Pas later zag ze hoe goed haar eyeliner nog zat en wist ze dat ze die informatie moest delen met de rest van de wereld.

Nooit meer een andere

“De mascara stroomde van m’n gezicht van al het huilen en alle andere producten waren tijdens de rit naar het ziekenhuis van m’n gezicht geveegd. Maar niet mijn eyeliner. Ik deel deze foto omdat deze eyeliner geweldig blijft zitten en alles doorstaat. Ik koopt nooit meer een andere”, schrijft ze in een review over het product.

Review

Iemand ontdekte de hilarische review en deelde dat op Twitter. Later reageerde Shelby ook. “Als verpleegkundige draai ik diensten van twaalf uur, dus dan wil ik dat m’n make-up blijf zitten. Ik heb de eyeliner al vaker gedragen, maar was verrast dat het al jaren mijn twaalfuursdiensten én een ongeluk doorstaat.

Y’all I was really out here looking for a new eyeliner and look at this review lmfaooo

She deadass took a picture in her neck brace I am deceased 😩 pic.twitter.com/j9jHjAei06

— lahari (@guadalahari) April 24, 2018