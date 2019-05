Vrouw verliest bijna haar vinger nadat ze acrylnagels laat zetten

Het lijkt zo onschuldig: even naar de nagelsalon gaan om acrylnagels te laten zetten. Toch liep dat voor de Engelse Brittany Guyatt bijna verkeerd af.

Bloedblaar

De 20-jarige vrouw uit het plaatsje Swindon liet in maart acrylnagels zetten. Tijdens de behandeling werd haar vinger geraakt door de elektrische vijl. In eerste instantie leek het om een bloedblaar te gaan, maar in de dagen erna werd de bult groter en groter.

Pleister

Uiteindelijk werd haar hele vinger wit en begon haar huid er langzaam af te vallen. Het plekje zelf werd zwart, waarna de hoogzwangere Brittany de wond afplakte met een pleister. Na de bevalling van haar kleintje besloot ze toch maar even een dokter te bezoeken.

Operatie

Die wist niet wat hij zag toen hij haar vinger onder ogen kreeg. Brittany bleek een granuloom te hebben: weefselgroei in reactie op een ontsteking. Omdat er bloedvaten in de wond zaten, was het nodig om haar vinger te opereren en de wond eraf te schrapen. Anders zou ze het risico lopen dat haar hele vinger geamputeerd moest worden.

Waarschuwing

De dokter vertelde Brittany dat haar wond waarschijnlijk was ontstaan doordat de apparatuur in de salon niet goed gesteriliseerd was. Brittany wil nu andere vrouwen waarschuwen. “Ziet een salon er niet schoon of betrouwbaar uit? Neem er dan geen behandeling”, zegt ze. Zelf laat ze in elk geval geen acrylnagels meer zetten.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock