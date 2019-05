Hoera: déze vrouwelijke en comfortabele schoenen zijn terug van weggeweest

Een aantal jaren geleden was de sleehak dé zomertrend. Fijn, want dit zijn zo’n beetje de meest comfortabele versie van hakken die er zijn. Maar helaas was deze modetrend in een oogblink weer voorbij.

Grote kans dat de sleehak bij jou na een korte periode langzaam weer tot achterin de kast verdween.

Past overal bij

Maar toen kwam de zomer van 2019 en verschenen de sleehakken plots weer in het straatbeeld. De één draagt de relatief comfortabele schoenentrend onder een lange jurk, de ander onder een stoere broek. Het is maar net wat jij mooi vindt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Julie Hauptmann (@jules_cali) op 27 Mei 2019 om 7:19 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Off The Beaten Track Shoes (@otbtshoes) op 27 Mei 2019 om 3:01 (PDT)

Overal naartoe

En dat is het fijne eraan: de schoenen kun je dragen onder iedere outfit en zijn daarnaast ook nog bestemd voor heel wat onhandige ondergronden. Bruiloft op het strand? Klinkers in je favoriete winkelstraat? Geen probleem voor jou.

Wil je graag nog een nieuw paar? Wij sprokkelden de leukste sleehakken bij elkaar:

Bron: Grazia. Beeld: iStock