Deze foto is hét bewijs dat vrouwelijke kledingmaten nergens op slaan

Wandel een willekeurige kledingwinkel binnen en de verkoopmedewerker stapt vriendelijk op je af. Je vertelt dat je op zoek bent naar een broek, waarop de medewerker naar je maat vraagt. Kan hij of zij even met je meezoeken. Hartstikke aardig natuurlijk, ware het niet dat menig vrouw tegenwoordig van gekkigheid niet meer weet wát haar maat precies is.

Per merk kan dezelfde maat (we herhalen: dezelfde maat) namelijk flink verschillen. Om gillend gek van te worden.

Paskamerdrama

Nee, een spijkerbroek kopen is zo makkelijk nog niet. Zit de ene maat 32 als gegoten, krijg je een broek van een ander merk maar in dezelfde maat nog niet eens over je heupen. Niet echt bevordelijk voor je zelfvertrouwen. Het vreselijk felle licht van de doorsnee paskamer draagt daar natuurlijk ook niet aan bij.

Frustrerend

Om die universele kledingfrustratie nog maar eens duidelijk te maken, plaatste de Schotse Chloe Martin een foto op Twitter; 7 verschillende broeken die allemaal dezelfde maat (zouden moeten) hebben. “Als je je ooit afvroeg waarom vrouwen zo gefrustreerd raken over kledingmaten: elke jeans is een maatje 12 (40 in Nederland)”, schrijft Chloe bij de foto.

Maat groter kopen

Chloe’s frustratie is – uiteraard – heel herkenbaar voor veel vrouwen en haar tweet werd dan ook in mum van tijd meer dan 100 duizend keer gedeeld. “Het verbaasde me dat een bericht over jeans zo veel mensen kon bereiken, maar ik denk dat erg veel vrouwen het beu zijn om een maat groter te moeten kopen gewoon omdat de maten niet kloppen”, zegt Chloe tegen MetroUK.

Incase you’ve ever wondered why women get so frustrated with our clothing sizes – every pair of jeans pictured, is a size 12 pic.twitter.com/V88JAPQZTI — c (@chloemmx) 8 maart 2019

Bron: HLN. Beeld: iStock, Twitter