Déze vrucht zou een wondermiddel zijn voor je huid

In al die potjes in je badkamerkastje zitten veel ingrediënten waarvan je de naam niet eens uit kunt spreken. Zonde, want er is een vrucht die je hier óók voor kunt gebruiken.

De ananas blijkt namelijk de perfecte ingrediënten te hebben die je huid doen stralen. Zo bevat de vrucht niet alleen veel vitamine C, maar heeft het ook antibacteriële eigenschappen.

Acne

Ananas zit vol met vitamine C. Deze vitamine staat al langere tijd bekend als belangrijk hulpmiddel voor mensen met een gevoelige huid en acne. De antioxidanten zorgen namelijk voor een egalere huid en de ontstekingsremmende werking van ananas zorgt er voor dat de ontstekingen in je gezicht sneller verdwijnen, of wellicht helemaal niet meer ontstaan.

Rimpels

Naast vitamine C, bevat ananas ook veel vitamine A. Deze vitamine ondersteunt de aanmaak van collageen en daarmee zorgt het ervoor dat fijne lijntjes en rimpels minder zichtbaar zijn. Smeren, smeren, smeren dus. Er zijn inderdaad al crèmes op de markt met ananas, maar het eten van de vrucht met zijn antioxidanten en vitamine C voedt de huid ook van binnenuit. Het resultaat: een droge huid die omgetoverd wordt tot een frisse, stralende huid.

