Waarom dat puistje steeds op dezelfde plek terugkomt

En als de oorzaak weet, ben je ook dichtbij een mogelijke oplossing.

Je knijpt het puistje niet goed uit

Doe het liever niet, maar áls je een puistje uitknijpt, doe het dan goed. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat er vuil en talg achterblijft. Zo groeit de ontsteking verder en heb je binnen de kortste keren weer een prominente puist op dezelfde plek. Was sowieso eerst goed je handen voor je aan je puistje zit vanwege bacteriën. Om te voorkomen dat je porie opnieuw verstopt raakt, kun je bijvoorbeeld een salicylzuur gebruiken.

Je zit vaak aan een specifieke plek op je gezicht

Leun jij vaak met je kin op je hand? Dan is de kans groot dat je regelmatig een puistje op die plek krijgt. Met je hand kun je namelijk vuil en talg in je poriën duwen, wat weer tot puistjes leidt. Leer die gewoonte dus af en zorg in elk geval voor schone handen.

Onder invloed van hormonen

Moet je bijna ongesteld worden? Ook dan keren puistjes vaak weer terug op dezelfde plek, vooral op de wangen, kin, kaaklijn en nek. Er is dan sprake van hormonale acne.

Je hebt cystische acne

Misschien heb je gewoon een puistje, maar cystische acne. Dan blijft het een hard, onderhuids bultje. Een talgkliertje raakt verstopt en barst onder je huid open. En cystische acne staat erom bekend steeds op dezelfde plek te verschijnen. In het geval van cystische acne is het heel belangrijk om je huid goed, maar mild te reinigen. Lees ook deze tips voor een onderhuidse puist. Omdat het een lastige vorm van acne is, is het een goed plan om eens naar de dermatoloog te gaan als je er veel last van hebt.

Wat de oorzaak ook is, deze tips tegen puistjes kunnen je helpen. Werken ze niet of heb je erg veel last van puistjes, dan is een bezoekje aan de dermatoloog geen overbodige luxe.

Last van puistjes door de overgang? Dít kun je ertegen doen:

Bron: Women’s Health