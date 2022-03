De voorjaarsmode is dit jaar erg kleurrijk. Felroze en felblauw, geel en oranje zie je veel in de winkels, én groen. Vooral de felgroene blazer is dit voorjaar erg populair. Klinkt misschien heftig, maar als je één item in zo’n felle kleur combineert met andere basic items, dan is het heel stijlvol en vrolijk. Precies waar je in de lente naar op zoek bent.

Groene blazer combineren

Je kunt de groene blazer zowel casual als wat netter dragen. Combineer het jasje bijvoorbeeld met een wit t-shirt, een zwarte broek en sneakers, een spijkerbroek met stoere laarzen of een skinny jeans en nettere schoenen. Zo draag je 'm de hele lente door zonder dat het saai wordt:

Groene blazer shoppen

Overtuigd? We hebben een aantal groene blazers voor je op een rijtje gezet:

Y.A.S blazer yasjella groen Beeld 69.99 via Wehkamp

BLAZER MET OVERSLAG EN ZAKKEN Beeld €39,99 - Pull & Bear

VILA blazer groen Beeld €39.99 via Wehkamp

ONLY blazer onllana-berry groen Beeld €49.99 via Whekamp

Stylist Liselotte laat zien hoe je een oversized blazer het mooist draagt:

Bron: Freundin.de