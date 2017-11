Dit is waarom de foute kersttrui zo’n goed gevoel geeft

De foute kersttrui is here to stay. Voor het derde jaar op rij blijkt dat foute kersttruien helemaal hot zijn. Waarom is dat toch zo?

Volgens onderzoek van Beslist.nl dragen ruim 1 miljoen Nederlanders dit jaar (weer) een foute kersttrui tijdens de feestdagen. De zoektocht naar zo’n vrolijke trui begon serieuze vormen aan te nemen in 2015, blijkt uit internetcijfers. Nu zijn de meeste trends van korte duur, maar de foute kersttrui lijkt echt een blijvertje te worden.

Volgens Beslist.nl zijn er drie belangrijke redenen waarom we zo blij worden van die foute trui:

1. Casual Christmas

De foute trui is erg feestelijk en ‘kerstig’, maar tegelijkertijd niet zo formeel als traditionele kerstkleding. Hoe fijn is het dat je er gepast uit kunt zien in comfortabele kleding?

2. Gezellig

Ja, hier kunnen we kort over zijn. De foute trui is gewoon ontzettend gezellig. En wie wil er nu niet iets gezelligs dragen tijdens de meest gezellige dagen van het jaar? Dus dat.

3. Net als in de film

Kies een willekeurige feel-good-kerstfilm en er komt een foute kersttrui voorbij. De beroemdste truien zijn waarschijnlijk die van Bridget Jones en Mark Darcy in de Bridget-Jones-films.

Het is duidelijk, de foute kersttrui hoort er helemaal bij. Ook helemaal de blits maken deze kerst? Wij hebben goed nieuws! Onze eigen Rode Kater houdt óók van Kerstmis en komt dit jaar met zijn eigen foute-kersttruien-collectie. Hebben!

De trui is verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren en prints. Ga je voor het rode exemplaar met All I Want for Christmas is You? Ben je meer van I ♥ Kerst, dan kies je de groene kersttrui. Of neem je de witte Ho, ho, ho!-variant?

Op = op

De unieke kersttrui is gemaakt van 85% katoen, 15% polyester en is verkrijgbaar in de maten XS, S, M, L en XL. Bestel de trui voor slechts € 24,95 (verzending is gratis). Wees er snel bij, want de oplage is beperkt. Op = op!

Libelle Kersttrui 24,95 Bestel

