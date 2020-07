Waarom je ook je gezicht moet reinigen als je géén make-up draagt

Door het vele thuiswerken brengen we regelmatig een dagje zonder make-up door. Heerlijk! Maar dat betekent niet dat je je gezicht niet hoeft te reinigen.

Of je nu wel of geen make-up draagt en of je nu wel of niet thuisblijft: je gezicht krijgt gedurende de dag veel viezigheid over zich heen.

Irritaties

Door je gezicht te wassen, verwijder je overtollige huid talg en dode huidcellen. Zo hou je je poriën schoon en help je verstoppingen te voorkomen. Wanneer je je gezicht ‘vergeet’ schoon te maken, blijft er veel vuil op je zitten en dit kan leiden tot schade of stress in de huidcellen. Hierdoor ontstaan er verstoppingen en krijg je last van acne of huidirritaties.

Voor het slapen gaan

Het beste is om je gezicht zowel in de ochtend als avond te reinigen. Maar als je daar écht geen tijd voor hebt (of zin in), kun je het beste voor de avondreiniging gaan. Je loopt namelijk de meeste vervuiling, olie, pollen en dergelijke op gedurende de dag. En aangezien je tijdens het slapen veel op je gezicht ligt, wil je niet dat je gezicht dan onder olie en zweet zit. Dan is de kans op verstopte poriën namelijk een stuk groter.

Bovendien helpt het reinigen van je huid ook om de actieve ingrediënten in je crèmes ’s nachts beter te laten doordringen. Dus vergeet ook niet na het reinigen je gezicht in te smeren met een hydraterende crème. We hebben een paar fijne reinigingsproducten en nachtcrèmes voor je op een rijtje gezet:

Bron: Well + Good. Beeld: iStock