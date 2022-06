Waarom iedereen zo lyrisch is over BIAB, de nagelhype van het moment

Ben je een nagelbijter of heb je last van broze nagels? Dan is BIAB wat voor jou.

Wat is BIAB?

BIAB is de Engelse verkorting van ‘Builder In A Bottle’. Dat klinkt veelbelovend en dat is het volgens fans ook. Het is een ‘flexibele en verstevigende gel’ waarin voeding zit voor je nagel. Na verloop van tijd wordt de nagel sterker en gezonder, waardoor deze beter de kans krijgt om goed te groeien tot een lange nagel. Indien gewenst, natuurlijk. Omdat de gel afweekbaar is, is het makkelijk te verwijderen.

Voor wie is BIAB geschikt?

BIAB wordt vooral aangeraden voor mensen met poreuze en dunne nagels. Als je daar geen last van hebt, kun je natuurlijk ook voor deze behandeling kiezen. Houd er wel rekening mee dat de prijs voor een manicure met BIAB vaak hoger ligt dan voor een manicure met een gel nagellak.

Het voordeel van BIAB is dat het net zo makkelijk in gebruik is als een gel, maar dat het de sterkte en eventueel lengte geeft van acryl. Daardoor kun je extra lang van je manicure genieten zonder dat de nagel afbreekt. BIAB blijft zo’n drie tot vier weken mooi op de nagel.

Verwacht overigens geen wonderen als je nagels in slechte conditie zijn. Je hebt dan meer dan één BIAB behandeling nodig wil je het resultaat zien. In dat geval kun je een ‘behandeltraject’ starten waarin je bijvoorbeeld vier tot zes maanden lang terugkeert om de BIAB weer opnieuw aan te laten brengen.

Wat is het verschil tussen gel en BIAB?

Zoals je kunt lezen is BIAB net even anders (en ‘sterker’) dan gel. Het zit precies tussen gel en acryl in: het is dikker dan gellak, maar dunner dan acrylnagels. Met acrylnagels loop je sneller de kans om je nagelbed te beschadigen. Het nadeel van gellak is dat het niet altijd twee tot drie weken blijft zitten, zoals wordt beloofd.

BIAB is verstevigend en voelt daarom dikker aan dan bijvoorbeeld een gel nagellak. Het verwijderen is makkelijker dan bij acryl, omdat je de BIAB eraf kunt weken met aceton. Bovendien blijft het net iets langer mooi dan gel. Meer verschillen ontdek je hier.

Kun je het zelf doen?

Hoewel het aan te raden is om het werk aan de nagelprofessionals over te laten, kun je zelf je nagels verstevigen met BIAB. Volg daarbij de volgende stappen.

Bereid de nagels voor op de BIAB: polijst de nagels met een buffer , reinig het nagelbed met aceton, duw de nagelriemen terug en breng een laagje bonder (nagellak) aan Breng vervolgens een dunne laag BIAB aan en laat het uitharden onder een nagellamp Het plaklaagje kun je verwijderen met een gel cleanser Vijl de nagels in de vorm die jij mooi vindt Breng nu een laagje topgel aan en laat het uitharden onder een nagellamp Het plaklaagje kun je verwijderen met een gel cleanser Verzorg je handen en nagelriemen met een handcrème en nagelriemolie

BIAB verwijderen

Laat je BIAB verwijderen vlak voor je volgende manicure in de salon. Dan laten ze vaak nog een klein laagje zitten, waarop de volgende laag wordt aangebracht. Wil je (tijdelijk) stoppen met BIAB en/of heb je geen tijd om het te laten verwijderen bij de salon? Dan kun je ook thuis aan de slag gaan. Je hebt het volgende nodig: nagelvijl, bokkenpoot, aceton en nail wraps (of aluminiumfolie en watjes).

Vijl voorzichtig de bovenste laag van de building gel af, maar pas op dat je de natuurlijke nagel niet vijlt Doordrenk de nail wrap (of een watje) in aceton en wikkel om je nagel heen. Dit laat je een kwartier intrekken Maak de nail wraps los en verwijder de laatste restjes BIAB met een bokkenpootje Maak de nagels schoon en verzorg je handen en nagelriemen met een handcrème en nagelriemolie

Let op, pulk niet aan de BIAB. Daardoor beschadig je de natuurlijke nagel.

Voorbeelden van BIAB

Ben je nieuwsgierig geworden hoe een BIAB manicure eruitziet? Op de afbeeldingen hieronder is BIAB aangebracht op de nagels. Zo weet je wat je kunt verwachten als jij om de behandeling vraagt in de salon. Uiteraard zal de nagelstylist nog jouw wensen doornemen wat betreft kleur en eventuele verlenging van de nagel.

Bron: Treatwell, Nagelproducten, Nagel musthaves