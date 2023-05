Waarom je altijd moet kiezen voor duurzame zonnebrandcrème

Blijven smeren bij heet weer is altijd goed, maar het heeft ook nadelen voor het milieu. Ook al heb je waterproof zonnebrandcrème aangeschaft, je kunt nooit voorkomen dat er wat van die crème in de zee terechtkomt als je gaat zwemmen. Uit verschillende studies, zoals dit onderzoek, blijkt dat minstens 25 procent zo in het water verdwijnt. Zelfs als je zonnebrandcrème er thuis past afdoucht, kan het altijd nog in zee terechtkomen. Omgerekend belandt er elk jaar circa 14.000 ton zonnebrandcrème in onze oceanen.

Schadelijke zonnebrandcrème

De ingrediënten van onze zonnebrandcrèmes zijn vaak schadelijk voor het onderwaterleven, want ze vernietigen plankton. Voor vissen is het giftig en het koraal sterft ervan af. Onderzoeken laten zien dat de stofjes in de UV-filters, waaronder oxybenzon en octinoxaat, de koraalriffen verbleken. Koraal absorbeert deze stofjes en dat belemmert de groei en de voortplanting van het koraal. Met als gevolg dat het koraal verbleekt en uiteindelijk sterft.

Een duurzame zonnebrand

Gelukkig is niet alle zonnebrand slecht voor onze oceanen. De vloeistof propyleenglycol heeft bijvoorbeeld weinig tot geen effect op het koraal. Het is dus goed om naar de ingrediënten op het flesje zonnebrandcrème te kijken wat erin zit.

Onderzoekers die in 2022 een studie hebben gepubliceerd in het vakblad Science raden duurzame minerale zonnebrandcrèmes aan. Die trekken in tegenstelling tot gewone zonnebrand niet in de huid, maar leggen een laagje op de huid. Verschillende merken hebben deze minerale zonnebrandcrèmes.

Stoppen met smeren is dus geen optie, want je moet je huid blijven beschermen tegen de zon. Mocht je toch die zon ingaan, dan kun je je beschermen met natuurlijke zonnebrandcrème, kleding, een zonnebril en hoedjes.

Bron: Scientias.nl/Libelle