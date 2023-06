Waarom je badkleding wassen in de wasmachine funest is

Het is zonde als je mooie badkleding maar één of twee seizoenen meegaat. Gelukkig kun je de levensduur van je bikini’s en badkleding verlengen als je ze op de juiste manier wast.

Badkleding wassen doe je zo

Slijtage en verkleuring

De felle stralen van de zon, het chloor in het zwembad of juist het zoute water van de zee... Heerlijk zo’n dagje in de zon, maar helaas zorgt het wel voor slijtageplekken en verkleuring van je badkleding. Hoewel je daaraan niet helemaal ontkomt – kleding slijt immers ook als je het draagt – zijn er manieren waarop je zo lang mogelijk van je badkleding kunt genieten.

Het ultieme stappenplan

Met dit stappenplan blijft je badkleding véél langer mooi:

Spoel de badkleding even uit na het zonnen en/of zwemmen. Met lauwwarm water krijg je de meeste schadelijke stoffen er al snel uit. Je badkleding wassen doe je vervolgens met een handwas. Maak een ‘sopje’ van koud of lauwwarm water en wasmiddel voor de fijne was. Even wassen (niet laten weken), uitspoelen en je badkleding is weer schoon. Tip: gebruik geen wasverzachter. Dat tast de rekbaarheid van de stof aan. Vervolgens hoef je de was alleen te drogen. Hoe verleidelijk ook: de badkleding uitwringen beschadigt de vezels en vermindert de elasticiteit. Als je niet van lubberende broekjes houdt, kun je het beste de badkleding liggend laten drogen. Het liefst op een plekje waar het niet direct in de zon ligt

En de wasmachine dan?

Gooi je net als een deel van de Libelle-redactie je badkleding in de wasmachine? En ben je niet van plan om op een handwas over te stappen? Stop je badkleding dan in ieder geval in een waszakje, gebruik wasmiddel voor de fijne was, sla de wasverzachter over en was het op het handwasprogramma. Laat de badkleding binnen plat drogen of buiten in de schaduw. De hitte van de droger zorgt namelijk voor slijtage.

Nog een paar tips

Om de stof van je bikini of badpak in goede staat en de kleuren fris te houden, zijn er nog een paar tips die ongetwijfeld goed van pas komen deze zomer of tijdens je volgende vakantie:

Smeer je in met zonnebrandcrème als je naakt bent om zonnebrandvlekken op de stof te voorkomen. Wacht daarna een kwartiertje voor je je bikini of badpak aantrekt.

Breng je later op de dag zonnebrand opnieuw aan? Probeer de badkleding dan zoveel mogelijk te vermijden.

Spring kort onder de buitendouche (indien aanwezig) voor én na het zwemmen om je badkleding te beschermen tegen het chloor of zoute water.

Was liever niet je haar met shampoo als je je badkleding nog aan hebt. Toch gebeurd? Spoel daarna je badkleding goed uit.

Pas op met glijbanen en ruwe oppervlakten. Dit kan de stof van je badkleding aantasten.

Hoe vaak moet je badkleding wassen?

Na een duik in het zwembad je bikini uitdoen, die even in de zon laten drogen en ’m de volgende dag weer aantrekken. Prima toch? Of is het onhygiënisch om je zwemkleding meermaals te dragen zonder te wassen?

De triangelbikini is een echte klassieker. In de video hieronder laat modevlogger Liselotte zien hoe je deze bikini op 7 originele manieren kunt knopen:

Bron: Otto, Lascana