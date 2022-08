Waarom je beter ná de vakantie naar de kapper kunt gaan

Veel mensen gaan nét voordat ze op reis gaan langs de kapper, zodat hun coupe er op bestemming fantastisch uitziet. Dat klinkt logisch, maar toch is het beter om nog even te wachten.

Na vakantie naar de kapper

Zon, zee en strand doen wonderen voor je gemoedstoestand, maar je haren zijn er minder blij mee. Op vakantie moeten ze dan ook veel doorstaan. De hele dag zonnebaden, zwemmen in de zee of in het zwembad is namelijk niet goed voor je haar. Vooral als je je haar nét hebt geverfd, kan de kleur door al dat zout, chloor en uv-licht al gauw dof worden.

Als je vervolgens ’s avonds je haar gaat krullen of stijlen, hebben je haren helemaal veel te verduren. Daarom is het zonde als je dan nét langs de kapper bent geweest. Het is dan beter om die kappersafspraak vlak ná je vakantie te plannen. Zo geef je je haren een flinke boost en kan je coupe er weer tegenaan.

Haren goed verzorgen op vakantie

Natuurlijk kun je op vakantie (of bij thuiskomst) wel een beetje rekening houden met je haar. Met deze eenvoudige tips beperk je de schade aan je gezonde lokken tijdens en ná een zonvakantie:

Smeer elke ochtend je haar in met een olie of crème met een uvA of uvB-index. Deze beschermt je haren tegen chloor, zee, zout en zand.

Spoel je haar na het zwemmen in de zee of in het zwembad altijd goed af met kraanwater. Zo haal je het meeste chloor er al uit.

Draag een pet, hoed of sjaaltje om je haar tegen de zon te beschermen.

Ga niet in de zon zitten met haarlak in je haar, want daardoor droogt je haar uit. Dat komt door de alcohol die in haarlak zit.

Probeer je haar zo min mogelijk te föhnen, stijlen of krullen. Laat je haar natuurlijk drogen en ga voor wilde beach waves . Kun je het toch niet laten? Bescherm je haar dan door middel van de juiste haarverzorging.

Neem een voedende shampoo en conditioner mee op reis. En vergeet ook niet een haarmasker in te pakken, voor een heerlijke spa-avond op vakantie.

